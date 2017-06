Romanul care sustine ca aruncat cu lazi in unul dintre teroristii de la London Bridge va fi premiat de Primari Iasi

Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat, marti, ca-l va premia pentru curaj pe romanul care a aruncat cu lazi in unul dintre atacatorii de la Londra, transmite News.ro. Totodata, edilul analizeaza si varianta acordarii lui Florin Morariu, originar din Iasi, titlul de cetatean de onoare.





Chirica a spus ca distinctia nu va implica alocarea unor fonduri de la bugetul local, ci este mai degraba un gest simbolic.





"Il felicit public pentru actul sau de curaj. Si-a pus viata in pericol, a avut un curaj deosebit, iar noi iesenii ii transmitem sincere felicitari, ne mandrim cu el si ii vom acorda o distinctie prin care sa putem sa-i onoram prestatia pe care a avut-o in Marea Britanie. O lume intreaga vorbeste in termeni pozitivi despre Romania, dar si despre ieseni", a declarat Mihai Chirica, intr-o conferinta de presa.





Cel mai probabil, distinctia va fi acordata la jumatatea lunii octombrie, in perioada cand in oras au loc Zilele Iasiului.





"Ne vom gandi foarte bine cum sa-i pretuim actul de curaj. Daca e nevoie, il vom face si cetatean de onoare al localitatii noastre, pentru ca ne onoreaza acest lucru", a mai afirmat Mihai Chirica.





Florin Morariu, care a filmat sambata atacul in care au murit sapte persoane si alte aproape 50 au fost ranite, a sustinut in i nregistrare , dar si ulterior ca ar fi aruncat cu doua lazi in unul dinrtre atacatori.





Despre curajul lui Florin Morariu a scris si presa britanica.