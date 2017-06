​Primaria Capitalei plateste 1,5 milioane lei pentru organizarea festivalului Hey Day

2 scene cu dimensiunea de 15x10 m si o scena cu dimensiunea de 6x4 m, cu turnuri de layer laterale si alte structure, complet echipate cu echipament de sunet, lumini, video, electrica;

Primăria Capitalei, prin Creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizeaza in perioada 9-11 iunie 2017 cea de-a doua ediție HeyDay Music Festival, in Parcul Izvor. Acesta este "cel mai mare festival internațional de trupe tribute din România", se arata pe site-ul festivalului.HeyDay Music Festival aduce împreună unele dintre cele mai cunoscute “tribute acts”: Bob Marley, Rolling Stones, Pink Floyd, Bon Jovi, Green Day, Beatles, Red Hot Chili Peppers, Pink, Bruce Springsteen, Nirvana, Madonna, AC/DC, Metallica, ABBA, Iron Maiden sunt numele tributate la cea de-a doua ediție a festivalului."Pe scurt, “tribute band” reprezintă un grup de muzicieni care interpretează piesele unor trupe celebre, care au revoluționat muzica vremii. Trupele tribute adoptă stilul idolilor, își adaptează vocea și le reproduc imaginea, reușind să devină chiar sosii ale artiștilor originali. Prin intermediul festivalului HeyDay, publicul poate redescoperi muzica și marile trupe din epoca de glorie pop-rock, dar și contemporane. Cu 17 trupe consacrate din Marea Britanie, Italia și România, dar și cu o scenă dedicată tinerelor talente, Hey Day se anunță a fi un altfel de eveniment pentru toți iubitorii de muzică. Pe lângă muzica bună pe care o putem asculta și cânta împreună cu artiștii invitați, în cadrul evenimentului, participanții își pot face gratuit tatuaje cu artiștii favoriți, pot viziona filme, se pot machia sau își pot face coafura în stilul idolului lor. De asemenea, copiii vor avea loc de joacă special amenajat, unde vor putea desfășura diferite activități interactive.", se arata pe site-ul festivalului.Prețul unui bilet la festival este de 15 lei/zi, iar abonamentul pentru toate cele trei zile este de 30 de lei. Biletele pot fi achiziționate de pe Eventim.ro, la casa de bilete creart din Piața Lahovari nr. 7, iar in cele trei zile de festival pot fi cumpărate și de la cele două case special amenajate în locație (Zona Metrou Izvor și zona Splaiul Independenței / Bd. B.P. Hasdeu). Intrarea copiilor în vârstă de până la 14 ani, însoțiți de părinți, este liberă.Potrivit site-ului de licitatii publice, contractul de 1,5 milioane lei incheiat pentru Hey Day cuprinde:Cele mai mari contracte incheiate de firma cu CREART ,in perioada 2015-2017, sunt:- 1,35 milioane lei atribuit pe 20 septembrie 2016. Contractul prevede, potrivit SEAP:"Servicii necesare organizarii evenimentului cultural "Bucharest Christmas Market", in perioada 26.11-26.12.2016, in locatia Piata Universitatii, respectiv inchiriere scena, cu turnuri de PA, complet echipata cu sistem de sonorizare Synco / Martin Audio, consola de sunet, microfoane pentru scena, backline, sistem de iluminat (inclusiv iluminat arhitectural), electrica, filmare cu o camera video, ecrane cu LED, inclusiv personalul tehnic pentru montare / demontare si operare tuturor acestor echipamente, si transportul lor pentru montare / demontare; generatoare pentru scena cu combustibil, tunuri de caldura, mesh-uri pentru scena imprimate cu grafica transmisa de creart, pachet de materiale promotionale (tiparituri) pentru promovarea evenimentului, pachet de filme ale evenimentului, cu durata scurta (durata aprox 30 sec); medie (5 min); lunga (1 h / 1 h si jumatate)- in conformitate cu cerintele caietului de sarcini".- 1,2 milioane lei atribuit pe 19.11.2015 pentru:"Eveniment "Bucharest Christmas Market", in perioada 23.11-29.12.2015, locatia Piata Universitatii (scena, iluminat arhitectural si electrica casute, tunuri de caldura, generatoare, produse de promovare)-Servicii organizare eveniment cultural incluzand: scena Eurotruss Tunneroof cu dimensiunile de 12 x 10 m si acoperis transparent, cu turnuri de PA, complet echipata cu sistem de sonorizare Synco / Martin Audio, consola de sunet, microfoane pentru scena, backline, sistem de iluminat (inclusiv iluminat arhitectural), electrica, filmare cu o camera video, ecrane cu LED, inclusiv personalul tehnic pentru montare / demontare si operare tuturor acestor echipamente, si transportul lor pentru montare / demontare. Pachetul include: generatoare pentru scena cu combustibil, tunuri de caldura, mesh-uri pentru scena imprimate cu grafica transmisa de Beneficiar, motostivuitor, statii radio, pachet de materiale promotionale (tiparituri) pentru promovarea evenimentului, pachet de filme ale evenimentului, cu durata scurta (durata aprox 30 sec); medie (5 min); lunga (1 h / 1 h si jumatate). Sunt incluse montarea, demontarea, transportul si personal tehnic specializat, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini", se arata pe SEAP.In rest sunt zeci de contracte atribuite prin cumparare directa, valoarea acestora pornind de la cateva mii lei pana la cateva sute de mii lei.Asociat unic al firmei FIVE'S INTERNATIONAL SRL este STANESCU LIVIU MIHAIL, potrivit datelor de la Registrul Comertului. Reprzentant actionar unic este POPEA ANDREI MARIAN.Cati bani a dat Primaria Capitalei pe concerte de la inceputul anuluiPrimaria Capitalei a cheltuit circa 2,6 milioane lei pentru organizarea evenimentului "Bucuresti, Capitala Iubirii" care a cuprins un Targ de Martisor, o serie de concerte live si transmisiunea in direct a finalei Eurovision Romania 2017, potrivit unui raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Festivalul, aflat la prima editie, s-a desfasurat in perioada 24 februarie - 8 martie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii."Bugetul total cheltuit de CREART (Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti) pentru organizarea Targului de Martisor a fost de 2.261.850 lei, costuri ce au reprezentat: onorarii drepturi de autor si drepturi conexe; inchiriere echipamente scenotehnica, sunet, lumini, echipamente si productie video; prestari servicii asigurare echipa tehnicieni productie, ingrijitori, supraveghetori parcari; prestari servicii racordare la reteaua de energie electrica, consum energie electrica; inchiriere, transport tur/retur garduri, containere, lavoare ecologice mobile, toalete ecologice inclusiv vidanjare; servicii montat/demontat, transport tur/retur casute mesteri, mese food, porti intrare confectionate, elemente decor; materiale de promovare si servicii lipire afise; prestari servicii paza materiale si securizare eveniment; prestari servicii asistenta medicala-ambulanta; prestari servicii de prevenire a incendiilor, intocmire plan evacuare, punere la dispozitie de servanti si autospeciala echipata cu grup de interventie; presatari servicii curatare casute mesteri, colectare si transport deseuri; remuneratie Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR-ADA) si Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR). Veniturile totate obtinute din taxa achitata de persoanele participante, selectate in cadrul targului de Martisor au fost de 45.350 lei. In cadrul festivalului "Capitalul Iubirii", ARCUB a asigurat plata artistilor (DJ, CONNECT-R, SMILEY si BAND, PEPE, DIRECTIA 5, ANDRA si invitatii, 2 prezentatori ) ce au performat in data de 8 martie, suma totala a fost de 331.982 lei", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Citeste aici mai multPrimaria Capitalei, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, a platit pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Europei 1.758.471 lei milioane lei, se arata intr-un raspuns trimis la solicitarea HotNews.ro. Banii au mers catre doua firme: Arena Events SRL si Acta Mediacom SRL, organizandu-se o procedura simplificata de atribuire a contractelor. Unul din actionarii de la Arena Events, Corneliu Ladin a fost martor atat in dosarul Ridzi, cat si in dosarul Gala Bute. Ladin a fost in trecut impresarul trupei O Zone, care s-a reunit la Bucuresti dupa 12 ani. Actionarul de la Mediacom a fost propus de UNPR anul trecut in consiliul de admnistratie al TVR, insa sustine ca s-a retras.