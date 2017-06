Universitatea Harvard a retras admiterea a 10 studenti, dupa ce acestia ar fi postat, pe Facebook, "mesaje obscene" cu privire la abuzul asupra copiilor si Holocaust

Crismon, principalul ziar al Colegiului, a aratat ca mai multi membri ai unui grup creat pe Facebook de studentii care urmeaza sa inceapa cursurile la Harvard in acest an au postat mesaje glumind despre abuzul asupra copilului, agresiunea sexuala, pedofilia si Holocaustul. De asemenea, membrii grupului au facut mai multe aprecieri care s-ar incadra la rasism.

La scurt timp dupa formarea grupului, administratorii de la Harvard au aflat despre aceasta si au lansat o investigatie prin care le-au cerut elevilor sa explice contributiile lor la grupul de chat.

O saptamana mai tarziu, arata ziarul, cel putin 10 membri ai grupului au fost informati ca ofertele lor de admitere la Harvard au fost retrase.

Adeptii libertatii de exprimare au criticat actiunile Harvard spunand ca pedeapsa este "draconica".

Potrivit profesorului Alan Dershowitz, care preda la Scoala de Drept din Harvard, Colegiul a mers prea departe in retragerea ofertei de admitere.

El a spus Guardian ca institutia "intra prea adanc" in viata privata a studentilor prin cenzurarea comunicatiilor protejate de legile libere.

Decizia ar putea avea consecinte pe termen lung pentru studentii implicati, a avertizat el.

"S-ar putea sa le afecteze pentru viata", a spus el.

