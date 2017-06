Curtea Constitutionala a respins exceptia ridicata de Bombonica Dragnea privind abuzul in serviciu si a decis ca stabilirea unui prag nu intra in sarcina sa

Judecatorii CCR au declarat, marti, inadmisibila sesizarea privind sintagma "indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu" motivand ca s-au pronuntat in trecut pe acest subiect.In ceea ce priveste stabilirea un prag minim pentru prejudiciul la abuzul in serviciu, Curtea Constitutionala a aratat ca nu este sarcina sa sa decida un astfel de prag.Instanta Suprema a decis pe 28 martie sa sesizeze CCR in privinta definitiei abuzului in serviciu, la cererea fostei sotii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.Bombonica Prodana a depus, pe 2 martie, o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale privind definitia abuzului in serviciu pe doua aspecte. Unul dintre aspecte a vizat neclaritatea sintagmei "indeplineste in mod defectuos" daca nu exista stabilit un prag minim valoric pentru ca o infractiune sa fie definita ca abuz in serviciu.Procurorul DNA s-a opus acestei cereri si a aratat ca judecatorii Curtii Constitutionale s-au mai pronuntat in trecut pe spete similare.Avocatii Bombonicai Prodana au aratat, in cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, ca pentru a pune sub acuzare o persoana pentru abuz in serviciu, trebuie sa existe un prag minim al pagubei, apreciind ca incriminarea faptei fara raportare la un prejudiciu, cum este este prevazut in prezent in lege, ar fi neconstitutionala.Bombonica Prodana, fosta Dragnea, a fost trimisa in judecata de DNA in dosarul privind angajarile fictive a doua membre PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. In acelasi dosar, Liviu Dragnea a fost trimis in judecata pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.