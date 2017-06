Cercetatorii straini, eliminati din procesul de evaluare a proiectelor stiintifice nationale. Universitarii: Cercetarea din Romania face un pas inapoi

Conform noilor norme, Unitatea Executica pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii nu va utiliza evaluatori straini pentru proiecte in valoare totala de 873 milioane lei (191 milioane euro), cu exceptia cazului in care "nu exista un specialist disponibil la nivel national pe domeniul respect ", arata un act aditional la contractul de finantare pentru servicii de conducere programe si componente de program din cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare . Fiecare evaluator extern va trebui sa fie aprobat, de la caz la caz, de catre autoritatea contractanta, respectiv de Ministerul Cercetarii si Inovarii, potrivit documentului.Totodata, "selectia nationala se bazeaza pe utilizarea echilibrata a resurselor umane din toate regiunile de dezvoltare".Cele mai mari universitati din tara critica noile norme."Este dincolo de posibilitatea noastra de a intelege", a declarat Mircea Dumitru, rectorul Universitatii din Bucuresti, pentru Science | Business."Este o lovitura care condamna Romania la un pas inapoi", spune Daniel David, prorectorul de cercetare al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. "Aceasta miscare poate fi vazuta doar ca un pas inapoi, spune si Lesley Wilson, Secretar General al Asociatiei Universitatilor Europene (EUA). "Este o dezvoltare foarte ingrijoratoare", a spus Wilson, avertizand ca cooperarea cu universitatile din Romania va deveni mai dificila, ceea ce va impiedica eforturile tarii de a stimula cercetarea si inovarea.Ministrul Cercetarii, Serban Valeca, a afirmat intr-un comunicat de presa ca embargoul asupra evaluatorilor straini va contribui la "optimizarea activitatii stiintifice", economisind timp si bani.Valeca a aparat revizuirea politicilor de cercetare si a sustinut ca noul sistem va "corela stiinta cu cerintele economiei locale".In acelasi timp, guvernul a redus bugetul pentru cercetare.Tara nu va reusi sa indeplineasca obiectivele de cheltuieli stabilite in strategia nationala pentru cercetare si inovare in 2014. Pe atunci, s-a planificat cresterea cheltuielilor pentru cercetare de la an la an, pentru a ajunge la 1% din PIB pana in 2020.Insa in acest an, premierul Sorin Grindeanu a incalcat promisiunea de campanie a partidului sau de a majora bugetul de cercetare cu 30% si a alocat doar 0,22% din PIB, cand cercetatorii speraau 0,63%."Proiectele de cercetare in derulare au fost blocate si nu au primit finantare pentru anul 2017", spune Dumitru.Valeca a concediat, potrivit sursei citate, cercetatori numiti in 2016 de catre de Dumitru, ministru al Educatiei la acea vreme. Persoanele numite urmau sa fie responsabile pentru supravegherea finantarii cercetarii si pentru a verifica orice incalcare a eticii stiintifice. Valeca i-a inlocuit cu cercetatori de la Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, o organizatie neguvernamentala a carei calificare stiintifica a membrilor a fost pusa la indoiala. Dumitru a declarat pentru Science | Business ca calificarile noilor membri sunt "inferioare" si "nu sunt la fel de bine pregatiti". "Au lucrat doar o luna", a spus Dumitru. "Decizia a fost politica".