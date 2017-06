Avertizare meteo de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, valabila pana miercuri dimineata

Potrivit meteorologilor, in vestul si nord-vestul tarii, precum si in zona Carpatilor Occidentali si nordul Carpatilor Orientali, in special in dupa-amiaza zilei de marti (6 iunie) si in a doua parte a noptii de marti spre miercuri (6/7 iunie) vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica se va accentua. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.Se vor inregistra cantitati de apa care, in intervale scurte de timp, vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 35 l/mp.Meteorologii mai precizeaza ca incepand din a doua parte a zilei de miercuri (7 iunie) si pana in prima parte a noptii de joi spre vineri (8/9 iunie), instabilitatea atmosferica va fi accentuata in zonele de munte si in regiunile sudice, estice si centrale.