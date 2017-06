Sorin Grindeanu anunta ca licitatia pentru achizitionarea de ambulante va fi facuta prin Secretariatul General al Guvernului

Premierul a precizat ca s-a plecat de la necesitatea de a avea ambulante noi, toata lumea fiind de acord, la discutii, ca actualul parc auto este invechit si trebuie schimbat: "Pe mine ma intereseaza sa rezolv aceasta problema si, dincolo de anumite sincope, care nu au fost doar acum, ci si in perioada altor guverne, am gasit la colegii mei deschiderea de a rezolva aceasta problema. A fost de acord toata lumea sa lucreze impreuna pentru deblocarea situatiei si am gasit solutia astfel incat timpul alocat derularii licitatiilor pentru achizitionarea ambulantelor sa fie cel mai scurt."El a aratat ca solutia gasita a fost ca achizitionarea ambulantelor sa se faca printr-o singura licitatie, coordonata de catre Secretariatul General al Guvernului, in baza unui protocol incheiat intre SGG, Ministerul de Interne, prin IGSU, si Ministerul Sanatatii, astfel incat situatia sa fie deblocata in cel mai scurt timp.Premierul a mai spus ca urmeaza sa mearga la Ministerul de Finante, iar discutiile de acolo vor viza inclusiv gasirea fondurilor pentru achizitionarea ambulantelor.Intre ministrul Sanatatii, Florian Bodog, si secretarul de stat Read Arafat au aparut recent dispute dupa ce Bodog a anuntat ca licitatia inceputa de IGSU pentru acordul-cadru de achizitionare a noilor ambulante nu mai este valabila si ca trebuie incheiat un nou protocol intre Ministerul Santatatii si Ministerul Afacerilor Interne, astfel incat sa fie reluata procedura.Secretarul de stat Raed Arafat l-a contrazis, sustinand ca, daca se renunta la licitatia inceputa de IGSU, se va intarzia foarte mult, astfel ca primele ambulante vor putea fi preluate abia la jumatatea anului viitor, in conditiile in care dotarile ambulantei si SMURD sunt invechite. ¬Sa isi asume responsabilitatea cei care semneaza (protocolul - n.r.) atunci cand vor muri oameni pentru ca nu avem ambulante¬, a averizat Arafat.Florian Bodog a sustinut ca ministerul are capacitatea de a face aceste achizitii si spera ca la finalul acestui an sa soseasca primele ambulante cumparate de MS, punctand ca nu mai vrea sa auda la televizor ca mor pacienti pentru ca nu sunt ambulante. El a invocat punctul de vedere al ANAF, care preciza ca protocolul incheiat intre Ministerul Sanatatii si IGSU este lovit de nulitate pentru ca este incheiat in baza unei legi care nu mai exista, legea achizitiilor publice fiind schimbata in anul 2016, spunand ca din acest motiv a fost intocmit un nou protocol cu Ministerul de Interne, pe care este pregatit sa il semneze, daca si oficialii din acest minister sunt de acord, pentru reluarea procedurii.La randul sau, Raed Arafat a sustinut ca sistemul de urgenta este intr-o situatie fara precedent si ca singura solutie este ca procedura de achizitie sa fie continuata de IGSU. "Va aduc in vedere, in modul cel mai serios, ca suntem cu mult mai aproape decat va puteti imagina de ziua in care populatia, pe buna dreptate, va reprosa vehement decesul unui pacient la care fie echipajul de urgenta nu a mai ajuns in timp util din cauza defectarii ambulantei, fie echipamentele medicale nu au functionat", l-a avertizat Arafat pe Bodog.