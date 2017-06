Magistratii de la Judecatoria Sectorului 3, in greva intre orele 10:00 si 12:00, nemultumiti de salarii

Ea a precizat ca decizia de declansare a protestului a fost luata in Adunarea Generala a Judecatorilor Sector 3, in 31 mai.Magistratii sunt nemultumiti de coeficientul de salarizare aprobat de CSM, in comparatie cu ceilalti judecatori de la tribunale, curti de apel si instanta suprema, in unele cazuri diferentele salariale intre judecatori fiind si de 20.000 de lei pe luna."Nu dorim micsorarea indemnizatiilor celorlalti judecatori, ci doar corelarea salariilor judecatorilor de judecatorii cu indemnizatiile celorlalti judecatori, in conditiile in care 70% dintre dosare sunt solutionate de judecatoriile din tara, multe dintre ele ramanand cu solutii definitive deoarece nu mai sunt atacate", spune purtatorul de cuvant al Judecatoriei Sectorului 3.