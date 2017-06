Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta marti exceptia de neconstitutionalitate a unui articol din Codul penal care reglementeaza infractiunea de abuz in serviciu, invocata de Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, noteaza Agerpres La sfarsitul lunii martie, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au admis cererea invocata de Bombonica Prodana privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol din Codul penal care reglementeaza infractiunea de abuz in serviciu.