Sebastian Ghita ar urma sa fie audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair si in cel in care e judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului

Sebastian Ghita ar urma sa fie audiat prin videoconferinta, marti, in procesul privind vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair, in care este urmarit penal si fostul prim-ministru Victor Ponta, precum si in dosarul in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei de baschet Asesoft Ploiesti, noteaza News.ro.De asemenea, Sebastian Ghita a cerut, in 9 mai, sa fie audiat tot prin videoconferinta si in procesul in care este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei de baschet Asesoft Ploiesti.Ghita a fost audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair si in 22 mai, cand sedinta secreta de la instanta suprema a durat peste doua ore, potrivit unor surse judiciare.Atunci, avocatii din Serbia, unde se afla in prezent Sebastian Ghita, au sustinut ca abia au studiat dosarul fostului deputat si nu au avut timp sa isi pregateasca apararea. In aceste conditii, magistratii au stabilit ca audierea omului de afaceri sa fie reluata in 6 iunie, pe motiv ca abia atunci va fi libera, la instanta din Belgrad, sala din care se poate intra in sistem de videoconferinta.