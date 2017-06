Legea salarizarii primeste raport de la comisia de munca si intra in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor

Legea salarizarii urmeaza sa primeasca marti raportul din partea comisiei de munca a Camerei Deputatilor, fiind posibil ca actul normativ sa intre in dezbaterea plenului acestui for, dupa ce saptamana trecuta a fost dezbatut aproape in intregime. Fata de varianta adoptata de Senat, deputatii au aprobat o serie de majorari de salarii si sporuri pentru mai multe categorii de functionari, dar au scazut indemnizatiile primarilor de orase, crescandu-le pe cele ale vicepresedintilor de Consilii Judetene, informeaza News.ro.Martea trecuta, in cea de-a doua zi de dezbatere a legii salarizarii in comisia de munca a Camerei Deputatilor, au fost facute o serie de amendamente prin care acorda un spor de 15% ¬pentru complexitatea muncii¬ functionarilor din ministerele Mediului, Dezvoltarii, Sanatatii, din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din cadrul Parlamentului, precum si o majorare de 10% pentru personalul de specialitate implicat in procesul legislativ din cadrul Parlamentului. De asemenea, au fost majorate salariile mai multor categorii de functii din cadrul Consiliului Concurentei.Potrivit unuia dintre amendamentele adoptate de comisia de munca a Camerei Deputatilor, "functionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltarii Regionale, administratiei publice si Fondurilor Europene, Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din institutiile aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum si functionarii din servicile Parlamentului, beneficiaza de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de baza¬.