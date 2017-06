Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: Vreme in general calda, dar si reprize de ploi

In, vremea va fi calda pentru aceasta perioada, chiar deosebit de calda in primele doua zile ale intervalului de prognoza, cand temperaturile maxime se vor situa intre 28 si 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi de 16 - 17 grade Celsius, in medie. Pe 8 si 9 iunie va avea loc o racire, temperatura aerului va scadea cu aproximativ 6 grade, iar regimul termic va reveni la normal. Apoi vremea se va incalzi din nou, maximele termice vor atinge valori medii de 30 - 31 de grade in intervalul 11 - 13 iunie, iar apoi vor scadea usor, spre 28 - 29 de grade intre 14 si 18 iunie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat, in intervalul 10 - 18 iunie, de o medie a temperaturilor minime de 14 - 15 grade, relativ constanta. Probabilitatea pentru averse va fi mai mare intre 5 si 7 iunie si, din nou, dupa data de 13 iunie.In, intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu o medie regionala a temperaturilor maxime de 30 - 31 de grade Celsius, pe data de 6 iunie. Pe 8 iunie, o racire a vremii va determina scaderea acestei valori medii spre 24 - 25 de grade, normala pentru aceasta data, iar apoi vremea se va incalzi din nou si in intervalul 10 - 13 iunie se vor atinge din nou temperaturi diurne ridicate, de 29 - 30 de grade. Intre 14 si 18 iunie, regimul termic diurn va fi in usoara scadere si se va caracteriza prin maxime mai ponderate, de 26 - 28 de grade, in medie. Regimul termic nocturn va avea o evolutie relativ similara, astfel incat la inceput vor fi valori ridicate, de aproximativ 15 - 16 grade, apoi in scadere spre 10 grade in dimineata zilei de 9 iunie, pentru ca ulterior sa creasca din nou si sa se mentina in jurul unei medii de 14 grade pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza. Vor fi averse pe arii extinse intre 5 si 7 iunie, iar apoi, pana pe 12 iunie, probabilitatea pentru precipitatii va fi redusa. Intre 13 si 18 iunie din nou vor fi ploi de scurta durata, dar pe arii mai restranse decat la inceputul intervalului de prognoza.In, in primele trei zile de prognoza, media maximelor diurne va fi ridicata si se va situa intre 27 si 29 de grade, apoi va scadea spre 22 de grade pe 8 iunie si, ulterior, va creste din nou, pana la 27 - 28 de grade in intervalul 10 - 13 iunie. Ultimele zile ale intervalului de prognoza vor fi caracterizate de un regim termic diurn apropiat de cel normal pentru perioada respectiva, concretizat prin temperaturi maxime de 25 - 26 de grade. Temperaturile nocturne vor scadea de la valori medii de 13 - 14 grade la inceputul intervalului, pana la 10 grade pe 9 si 10 iunie, iar apoi vor fi usor mai ridicate si vor atinge, in medie, 11 - 12 grade, urmand a se mentine in jurul acestor valori pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza. Probabilitatea pentru averse va fi ridicata mai ales intre 5 si 8 iunie si intre 13 si 18 iunie, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi mai importante cantitativ pe 7, 8 si 15 iunie.In, vremea va fi deosebit de calda la inceputul intervalului de prognoza, astfel incat in 6 iunie temperaturile diurne vor atinge o medie regionala de 29 de grade. Pe 8 iunie insa, o racire a vremii va determina maxime termice de aproximativ 23 de grade, iar apoi vremea se va incalzi din nou si media temperaturilor maxime va atinge 27 - 28 de grade intre 10 si 13 iunie. In ultimele zile ale celor doua saptamani de prognoza regimul termic va fi usor mai ponderat si se va apropia de cel climatologic normal, iar media temperaturilor maxime se va mentine in jurul a 25 - 26 de grade. Minimele termice, de 13 - 15 grade in primele zile, vor scadea spre 9 grade pe data de 9 iunie, apoi vor creste din nou si vor atinge 12 - 13 grade in intervalul 11 - 18 iunie. Averse pe arii mai extinse si mai importante cantitativ se vor semnala in intervalele 5 - 7 si 14 - 17 iunie, iar in celelalte zile probabilitatea pentru ploi va fi mai redusa.In zona, pana la jumatatea primei saptamani de prognoza, vremea se va mentine calda, iar mediile temperaturilor maxime se vor incadra intre 27 si 29 de grade. Vremea se va racori pe 8 iunie, astfel incat media temperaturilor diurne se va situa in jurul a 24 de grade. Apoi media temperaturilor diurne va creste de la 26 de grade in data de 9 iunie, pana la 28 - 29 de grade in perioada 10 - 13 iunie. Pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, tendinta temperaturii medii diurne va fi de usoara scadere in zilele de 14 si 15 iunie, apoi in perioada 16-18 iunie variatiile de la o zi la alta nu vor fi semnificative. In medie, in ultimele zile ale intervalului de prognoza, vor fi temperaturi maxime de 25 - 26 de grade. Temperaturile nocturne nu vor avea variatii semnificative de la o zi la alta in perioada 5 - 8 iunie, urmand a se incadra intre 14 si 16 grade. In data de 9 iunie, temperatura aerului va marca o scadere pana la valori medii de 12 grade, pentru ca ulterior, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, valorile minime medii sa creasca usor in zilele de 10 si 11 iunie pana spre 13 - 14 grade, apoi (pana pe 18 iunie) sa se situeze in jurul a 14 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalele 7 - 9 iunie si 13 - 18 iunie.In, in primele zile ale intervalului de prognoza valorile medii diurne vor creste usor, de la 24 de grade pe 5 iunie, pana la 26 - 27 de grade, in zilele de 6 si 7 iunie. Pe parcursul zilelor de 8 si 9 iunie vremea se va racori, astfel incat media maximelor se va situa in jurul a 24 de grade. Pe 10 iunie media temperaturilor diurne va creste usor, iar pana spre 13 iunie aceasta va fi de 25 - 26 de grade. Apoi regimul termic diurn se va mentine relativ constant. Media regionala a temperaturilor nocturne va creste de la 14 - 15 grade in zilele de 5, 6 si 7 iunie, pana la 18 grade in data de 8 iunie. In zilele urmatoare, pe 9 si 10 iunie, minimele nocturne vor fi de aproximativ 16 grade, valoare medie ce se va mentine relativ constanta pana la sfarsitul intervalului de prognoza. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi mai ridicata in jurul datei de 8 iunie, dar ploi trecatoare se vor semnala izolat si intre 14 si 18 iunie.In, temperatura aerului va creste usor la inceputul intervalului de prognoza, de la valori maxime diurne de 28 de grade in prima zi, pana la 30 - 31 de grade in data de 7 iunie, in medie. Apoi regimul termic va marca o scadere, iar in zilele de 8 si 9 iunie vor fi medii termice de 25 - 26 de grade. Pe 10 iunie va avea loc o incalzire, iar intre 10 si 13 iunie media temperaturilor maxime va fi de 29 - 30 de grade. Intervalul 14 - 18 iunie va fi caracterizat de valori climatologic normale pentru perioada respectiva, si anume de maxime termice de 27 - 28 de grade, in medie. Media regionala a temperaturilor minime se va situa in jurul a 14 grade in primele zile ale saptamanii, iar in data de 8 iunie va creste spre 17 - 18 grade. Pe 9 si 10 iunie va avea loc o usoara scadere a valorilor termice nocturne, a caror medie va fi de 14 grade. Intre 11 si 18 iunie, regimul termic nocturn se va mentine constant si va fi caracterizat de valori medii de 14 - 15 grade. Probabilitatea pentru averse va fi mai mai mare in zilele de 7 si 8 iunie, cand acestea se vor semnala pe arii mai extinse, dar trecator si izolat vor mai fi ploi slabe si in intervalul 13 - 18 iunie.In zona, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi calda, cu temperaturi diurne de 29 - 30 de grade, apoi se va racori si se vor inregistra maxime termice situate, in medie, in jurul a 26 de grade, in zilele de 8 si 9 iunie. Ulterior va avea loc o noua incalzire, astfel incat, in intervalul 10 - 14 iunie, vor fi din nou 29 - 30 de grade. Iar in intervalul 15 - 18 iunie nu vor fi variatii termice importante, media maximelor urmand a se situa in jurul a 28 de grade. Temperaturile minime vor fi de 15 - 16 grade in primele zile. Apoi, pe 9 iunie, vor scadea spre 13 grade, iar in intervalul 14 - 18 iunie se vor mentine in jurul a 14 - 15 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata va fi mai ridicata in zilele de 7 si 8 iunie, apoi in perioada 13 - 18 iunie.La, pe parcursul celor doua saptamani de prognoza nu vor fi variatii termice semnificative. Astfel, intre 5 si 7 iunie temperaturile medii diurne vor fi de 18 - 19 grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada, pe 8 iunie vor scadea spre 14 grade, iar apoi vor creste din nou si, in intervalul 10 - 18 iunie, se vor situa intre 16 si 18 grade. Media temperaturilor minime intre 5 si 8 iunie va fi de 9 - 10 grade, in data de 9 iunie va scadea spre 6 grade, iar apoi, in perioada 10 - 18 iunie, se va situa intre 8 si 10 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 5 - 8 iunie si, din nou, intre 13 si 18 iunie.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.