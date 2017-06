Dan Mihalache va cere MAE ca romanul care a aruncat cu lazi in teroristii din Londra sa fie decorat de Romania

"L-am felicitat pentru gestul deosebit pe care l-a facut. N-as spune eroic, neaparat, ca e un pic, asa, prea sentimental, dar e un gest extraordinar. (...) I-am spus ca eu ma gandesc foarte serios sa-i propun ministrului Afacerilor Externe si, prin minister, presedintelui Romaniei sa primeasca o decoratie a statului roman, ca un semn de recunoastere, pentru un gest care devine oarecum simbolic pentru ceea ce inseamna romanii din Marea Britanie", a spus ambasadorul.Mihalache a precizat ca a avut o discutie cu romanul, invitandu-l la Ambasada, unde vor avea o discutie inclusiv despre oferirea de protectie, avand in vedere ca acesta afirma ca se teme pentru viata lui."Am vorbit eu personal cu el am cateva ore. Am convenit ca maine (marti - n.r.) va face o vizita la Ambasada Romaniei si vom stabili impreuna anumite masuri de protectie, pe care, sigur, nu ambasada le poate lua, pentru ca nu avem resurse, impreuna cu partenerii nostri de cooperare din Marea Britanie sa vedem ce putem face sa existe un minim de protectie asupra lui", a spus Dan Mihalache.Presa britanica a inceput sa scrie luni despre curajul de care a dat dovada brutarul roman Florin Morariu, care in noaptea atentatului a aruncat cu doua lazi intr-un jihadist ce injunghia oameni in zona Borough Market din Londra. Jurnalistii BBC i-au luat interviu brutarului roman, care a povestit cum a invitat trei brazilience in brutarie, dupa ce trei atacatori au injunghiat in cateva minute zeci de trecatori in zona Borough Market.