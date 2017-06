Grindeanu raspunde indirect criticilor Gabrielei Firea: Adversarii PSD se afla in afara partidului / A fi prim-ministru reprezinta o raspundere imensa

"A fi prim-ministru reprezinta o raspundere imensa, pe care o iau in serios in fiecare secunda, de cand PSD mi-a facut onoarea de a-mi acorda aceasta incredere.

Guvernul Romaniei a inteles nevoile si asteptarile oamenilor, iar acum putem spune ca avem crestere economica - cea mai mare din Europa -, ne respectam promisiunile din campanie, avem mai multe locuri de munca, se infiinteaza din ce in ce mai multe firme, increderea investitorilor e in crestere.

Banca Mondiala a imbunatatit prognoza legata de cresterea economica de anul acesta. Asa cum am spus intotdeauna, mai avem foarte multe de facut - acesta este drumul pe care am pornit si pe care suntem decisi sa mergem in continuare. Pentru asta avem nevoie de stabilitate, de obiective si prioritati pe care le impartasim cu totii.

Adversarii PSD se afla in afara partidului. PNL si USR traverseaza grave crize de conducere si o lipsa totala de proiecte.

In continuarea unei bune guvernari, avem nevoie de investitii si relatii consolidate la nivelul Europei si nu numai.

Joi, ma voi intalni cu premierul francez, Edouard Philippe. De asemenea, ma voi intalni cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. Aderarea tarii noastre la OCDE este un obiectiv important pentru Guvernul pe care-l conduc. Acestea, odata cu ridicarea nivelului de trai al romanilor si repornirea motorului investitiilor, sunt prioritatile Guvernului acum."