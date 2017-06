BBC: Un brutar roman, printre eroii din timpul atacului de sambata

Morariu muncea sambata seara in brutaria Bread Ahead, atunci cand trei atacatori au condus o furgoneta alba in pietonii de pe London Bridge, inainte de a cobori inarmati cu mai multe cutite si de a-i ataca pe trecatorii din zona Borough Market.





Romanul le-a povestit jurnalistilor ca a invitat trei brazilience speriate in magazin si le-a servit cu un pahar de apa, iar acestea din urma i-au explicat ca trei barbati injunghie trecatori in piata din zona centrala a Londrei.





Atunci, Morariu sustine ca a pus mana pe doua lazi si a iesit din magazin pentru a-i gasi pe atacatori si pentru a-i apara pe raniti.





"Am simtit mila pentru victime, nu am stiut cum sa gestionez situatia sau cum sa reactionez, m-am gandit ca si eu sunt in pericol. Atunci pur si simplu am aruncat o lada intr-un atacator. Am aruncat prima lada si am stiut ca se va feri, asa ca m-am apropiat de el si l-am lovit in cap cu cealalta lada", a declarat brutarul roman.





Apoi, un politist i-ar fi spus brutarului sa se retraga din zona, inainte sa arunce o grenada.

