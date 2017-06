Mures: Un motociclist maghiar, ranit grav dupa ce a intrat intr-un autocar cu turisti din Ungaria

Un barbat a fost ranit grav, luni, dupa ce motocicleta pe care se afla a acrosat din spate un autocar plin cu turisti din Ungaria, in apropiere de Sovata, in localitatea Sarateni, traficul rutier pe DN13 A fiind blocat aproximativ o ora, informeaza Agerpres.





Motociclistul, un cetatean ungur, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente din Targu Mures cu un elicopter SMURD.





Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Mures au precizat ca motociclistul a intrat in autocar din cauza nepastrarii distantei in mers, iar in urma impactului a fost grav ranit.





In autocar se aflau mai multi turisti din Ungaria, iar in urma evenimentului niciunul dintre ei nu a fost ranit.