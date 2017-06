Tudorel Toader pe Facebook: Justitia este un serviciu de interes public! Problemele din justitie nu se discuta in spatele usilor inchise!

Reactia ministrului Justitiei vine dupa ce asociatiile de magistrati au criticat, saptamana aceta, adoptarea Hotărârii de Guvern privind desecretizarea arhivei SIPA.Ministrul Justitiei a fost acuzat de lipsa de transparenta din acest motiv.Tudorel Toader a respins, miercurea trecuta, in ziua adoptarii Hotararii de Guvern privind desecretizarea arhivei SIPA, si acuzatiile din spatiul public privind o presupusa lipsa de transparenta in adoptarea HG, aratand ca "Anul trecut, in 2016, pe data de 25 iulie, proiectul de HG pentru desecretizarea arhivei SIPA a fost postat pe site-ul MJ, unde se afla si in prezent. Problema transparentei decizionale e indeplinita mult peste cerintele minimale. In legatura cu acest proiect de HG avem toate punctele de vedere transmise de CSM, Ministerul Public, Asociatia Magistratilor, UNJR, Asociatia Procurorilor din Romania. Am toate punctele de vedere pe care reprezentantii asociatiilor le-au transmis MJ. Afirmatiile publice privind lipsa de transparenta sunt evident lipsite de fundament."