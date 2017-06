Trafic ingreunat, sambata, in judetele Brasov, Prahova, dar si in statiunile Vama Veche si 2 Mai

Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, dupa pranz, in statiunile de pe Valea Prahovei, la Bran si Rasnov, judetul Brasov, dar si pe litoral, in special in zona statiunilor Vama Veche si 2 Mai, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Traficul rutier este intens in judetul Prahiva, pe DN1, unde pe sensul de mers catre Brasov se circula in coloana intre Nistoresti si Comarnic, dar si intre Sinaia si Busteni, iar in sens invers intre Azuga si Busteni.

In judetul Brasov, autovehiculele ruleaza cu viteza redusa pe DN73, in zona Bran. Aglomeratie exista si pe DN1E, la intrarea in Rasnov dinspre Poiana Brasov (din cauza masinilor parcate pe marginea drumului).

Centrul Infotrafic transmite soferilor auto ca zona poate fi evitata folosind ruta DN1A Ploiesti - Cheia - Sacele (pe care este usor aglomerat in Valenii de Munte).

De asemenea, in judetul Constanta, se circula cu viteza mai mica decat in mod obisnuit pe DN39, in localitatile 2 Mai si Vama Veche, deoarece trecerile pentru pietoni sunt intens folosite.

Totodata, sambata, cu ocazia manifestarilor de amploare prilejuite de Sarbatoarea Rusaliilor Romano-Catolice, in judetul Harghita, in municipiul Miercurea-Ciuc (cartierul Sumuleu-Ciuc), este restrictionat accesul autovehiculelor pe cateva strazi. Din cauza numarului mare de mijloace de transport, se circula ingreunat pe drumurile nationale DN13A si DN12A, pe sensurile catre Miercurea-Ciuc.

Pentru ca, ulterior, numerosi participanti la sarbatoare vor porni catre Ghimes-Faget, circulatia se va intensifica pe DN12A, spre directia Comanesti.

Duminica, 4 iunie 2017, in intervalul orar 6:00-22:00, pe DN12A, pe tronsonul Miercurea-Ciuc (judetul Harghita) - Comanesti (judetul Bacau), va fi restrictionata circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.

Politistii sfatuiesc ca soferii celorlalte categorii de autovehicule sa aleaga alte rute, deoarece in zona Ghimes-Faget se va circula cu mare dificultate.