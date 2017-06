Romania si-a lansat campania de promovare a candidaturii pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite in intervalul 2020-2021. Teodor Melescanu: Romania va contribui la eforturile de solutionare a crizelor internationale

Romania si-a lansat oficial, vineri, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite, campaniei de promovare a candidaturii Romaniei pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (CS ONU) in intervalul 2020-2021, in prezenta ministrului afacerilor externe, Teodor Melescanu.

Teodor Melescanu a subliniat ca detinerea unui nou mandat de membru nepermanent in CS ONU reprezinta un angajament strategic si un obiectiv la a carui atingere va participa intregul spectru politic. Potrivit acestuia, candidatura Romaniei reflecta angajamentul tarii noastre pentru promovarea principiilor si valorilor Cartei ONU.

"Traim intr-o lume complexa, volatila, in care ne confruntam cu noi si diversificate provocari carora trebuie sa le facem fata in fiecare zi. Nevoia unei organizatii robuste, cum este ONU, care sa reprezinte un garant al pacii si o platforma pentru gasirea celor mai adecvate solutii este mai mare ca niciodata. Imi exprim intreaga convingere ca ONU va continua sa identifice cele mai efieciente instrumente pentru a raspunde provocarilor globale. Romania isi va aduce propria contributie la eforturile comune, la nivelul ONU, si va impartasi responsabilitatea colectiva in solutionarea crizelor internationale, inclusiv din perspectiva detinerii mandatului de membru neparment in CS ONU", a declarat ministul Teodor Melescanu, potrivit unui comunicat al MAE.

Sloganul sub care se va derula campania tarii noastre este "angajament de durata pentru Pace, Justitie si Dezvoltare".