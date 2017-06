Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite grav, intr-un accident rutier produs in judetul Buzau

Doua persoane au murit, iar alte trei au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 2 E85, in judetul Buzau, dupa ce o femeie a pierdut controlul asupra directiei, iar masina pe care o conducea s-a izbit de un parapet, dupa care s-a rasturnat, relateaza News.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Doinita Mihalache, un autoturism Logan condus de o femeie care ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers a lovit un parapet metalic de pe marginea drumului si s-a rasturnat in afara partii carosabile.La momentul accidentului in masina de aflau trei femei si doi barbati, iar dupa impact si-au pierdut viata o femeie si un barbat.Soferita si alti doi pasageri, o femeie si un barbat, au fost transportati la Spitalul de Urgenta cu rani grave.