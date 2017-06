Trafic ingreunat pe Autostrada Soarelui, din cauza unui accident rutier. Doua persoane au fost ranite

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 58 al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Calarasi, iar traficul se desfasoara ingreunat in zona, pe sensul spre Constanta, circulandu-se doar pe banda a doua.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISI) Calarasi, Ovidiu Tataranu, a precizat ca in cele doua masini se aflau sapte persoane, iar doua dintre ele au fost ranite, la fata locului ajungand mai multe ambulante.Reprezentantul ISU a precizat ca una dintre victime are traumatisme usoare, iar cealalta are rani mai grave, la fata locului fiind asteptat un elicopter SMURD care sa o preia si sa o transporte la un spital din Capitala.