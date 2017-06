Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi restrictionat de vineri seara pana luni dimineata

Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi restrictionat de vineri, ora 22,00, pana luni, ora 7,00, fiind vorba despre perimetrul cuprins intre Piata Victoriei si str. George Enescu, precum si pe strazile ce acced in aceasta, noteaza Agerpres."Cu ocazia unui eveniment cultural pe Calea Victoriei, in perioada 3 - 4 iunie, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri specifice din competenta in sensul restrictionarii traficului rutier in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti", informeaza Brigada Rutiera.Pe durata restrictiilor se va permite traversul pe Calea Victoriei, pe str. Sevastopol, str. Gheorghe Manu, Bd. Dacia si pe str. George Enescu.