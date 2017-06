Comisia Europeana a demarat o investigatie privind restrictiile la exporturile de gaze naturale din Romania

Comisia Europeana (CE) a deschis o procedura oficiala de investigare pentru a evalua daca operatorul roman al sistemului de transport de gaze naturale, Transgaz, a impiedicat exportul de gaze naturale din Romania catre alte state membre ale UE, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, noteaza Agerpres CE va investiga daca Transgaz a abuzat de pozitia sa dominanta pe piata, incalcand normele UE. "Comisia este hotarata sa se asigure ca, in intreaga Uniune Europeana, consumatorii beneficiaza de securitatea aprovizionarii cu energie la preturi accesibile. O piata unica europeana a energiei integrata si competitiva este esentiala in acest sens", a declarat Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurentei.