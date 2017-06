Ocuparea unui loc de parcare public legal atribuit se va sanctiona cu amenda de 500-1.000 lei - proiect de hotarare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Ocuparea fara drept a unui loc de parcare public legal atribuit ar urma sa fie sanctionata cu amenzi cuprinse intre 500 - 1.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi din 8 iunie a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, transmite Agerpres.





Acest proiect completeaza Strategia de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti, vizand prevederile referitoare la parcajele publice.

In raportul de specialitate se arata ca in prezent s-au inmultit cazurile in care locurile de parcare publice legal atribuite sunt ocupate abuziv, impiedicandu-i pe cei in drept sa le foloseasca.





"Avand in vedere ca dispozitiile legale locale referitoare la organizarea, utilizarea si exploatarea parcarilor publice nu stabilesc explicit ca fiind contraventie si a putea fi sanctionata aceasta fapta, este necesara completarea acestora in acest sens", se arata in documentul mentionat.





"Tinand cont de faptul ca instanta de judecata anuleaza marea majoritate a amenzilor, exista o disproportie vadita intre cuantumul acestora si faptele savarsite", apreciaza semnatarii.









De asemenea, potrivit expunerii de motive, semnata de consilierii generali ALDE, in prezent dispozitiile legale aplicabile pentru sanctionarea faptelor care constituie contraventii sunt cele prevazute la art. 21 lit a-d din anexa 3 a Strategiei de parcare. In aceste cazuri, amenzile sunt de 1.500 - 2.500 de lei, fiind sanctionate: blocarea accesului in parcaj; efectuarea de lucrari de reparatii si intretinere a autovehiculului in perimetrul parcajului; amplasarea de dispozitive de mentinere libera a locurilor de parcare; amplasarea oricarui tip de indicatoare, marcaje sau inscrisuri care sa indice sau sa sugereze rezervarea locurilor de parcare, fara avizul Comisiei Tehnice de Circulatie.