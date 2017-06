Viitura pe un parau din judetul Bacau: O femeie a murit, iar un barbat este dat disparut

Kaufland sustine tanara generatie sa faca primii pasi in cariera si a discutat cu studentii din cadrul FABIZ (Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine) despre oportunitatile profesionale, despre performanta si inovatie la job, in cadrul unui eveniment care a avut loc pe 30 mai. Studentii au avut ocazia sa-i intalneasca si sa vorbeasca cu Marco H öß l, CEO Kaufland Romania si Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director in cadrul Kaufland Romania.