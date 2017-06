Romania are cel mai mare procent de mame cu varsta intre 10 si 17 ani din UE. Rata mamelor adolescente, mai mare decat in tari precum Burundi sau Botswana

In Uniunea Europeana, Romania inregistreaza cel mai mare numar de nasteri cu mame intre 10 si 17 ani (9,282 de nasteri, adica 4,7% din totalul nasterilor din 2015, din care 676 erau minore intre 10 si 14 ani), arata datele Eurostat, citate Salvati Copii Romania.





"Efect al lipsei accesului la ingrijiri si educatie pentru sanatatea sexuala si a reproducerii, rata nasterilor inregistrate in randul adolescentelor intre 15 si 19 ani este cea mai ingrijoratoare, Romania inregistrand 34 de nasteri la 1.000 de adolescente", explica organizatia citata intr-un comunicat de presa.





In Europa, doar doua state prezinta o situatie relativ mai grava: Bulgaria si Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nasteri.





"Este un semnal de alarma faptul ca Romania se confrunta cu un numar mai mare de nasteri in adolescenta decat state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3), Mauritius (28,3)", scrie sursa citata.





Aceasta situatie a determinat Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale si culturale sa atraga atentia Guvernului Romaniei ca a devenit urgenta adoptarea unei strategii nationale pentru a asigura accesul la educatie sexuala si consiliere privind sanatatea reproductiva pentru tinerele si adolescentele din tara.

Unui copil din patru din intreaga lume i se refuza copilaria, potrivit unui raport al organizatiei internationale Save the Children, care include un index global al tarilor unde copilaria este mai mult sau mai putin amenintata.

Romania ocupa locul 52 din 172, sub tari ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioara Romaniei). Dintre toti indicatorii urmariti in raport, mortalitatea infantila si rata nasterilor inregistrate in randul adolescentelor sunt cele mai ingrijoratoare. Tara noastra se numara printre tarile europene cu cel mai ridicat numar de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie).





Raportul Copilarii furate, lansat chiar de Ziua Internationala a Copilului, arata ca cel putin 700 de milioane de copii - si posibil sute de alte milioane - si-au sfarsit copilaria mult mai devreme decat trebuia, din cauze care variaza de la violenta extrema si conflicte la casatoriile si sarcinile timpurii, la exploatarea prin munca pana la sanatatea precara si lipsa accesului la educatie.

Indicele privind sfarsitul copilariei (End of Childhood Index) clasifica 172 de tari, luand in considerare zone in care copilaria este cel mai putin afectata si zone in care este cel mai mult erodata. Indicatorii utilizati pentru a masura sfarsitul copilariei sunt: mortalitatea sub cinci ani, malnutritia care stopeaza cresterea, abandonul scolar, exploatarea copiilor prin munca, casatoriile timpurii, sarcina in adolescenta, stramutarea cauzata de conflicte si omuciderea copiilor.

La nivelul cel mai de jos se situeaza Nigerul, urmat de Angola, Mali, Republica Central-Africana si Somalia. La polul opus, tarile in care copilaria este cel mai putin amenintata sunt Norvegia, Slovenia, Finlanda, Olanda si Suedia, toate aflate in Europa.

Romania ocupa locul 52 in raport, fiind clasificata in cea de-a doua categorie - "cativa copii isi pierd copilaria".

Aflate peste sau putin sub media indicatorilor obtinuta de tara noastra se numara tari ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioara Romaniei) sau ca Chile, Armenia, Tonga, Barbados, Turcia, Algeria, Sri Lanka (medie apropiata).

Dintre membrii Uniunii Europene, doar Romania si Bulgaria nu figureaza in topul clasamentului format din 37 de tari cu scoruri mari sau foarte mari in ceea ce priveste sanatatea, nutritia, educatia si protectia copiilor.





Mortalitatea sub varsta de cinci ani

Lipsa unei acoperiri cu servicii medicale universale, precum si lipsa unei alimentatii suficiente si o calitate slaba a apei potabile ii expune pe cei mai dezavantajati copii la un risc foarte ridicat de deces. Aceste cauze sunt valabile si pentru Romania, care se numara printre tarile europene cu cel mai ridicat numar de decese ale copiilor sub cinci ani (11,1 la o mie de nasteri), doar Moldova si Albania avand rate mai ridicate. Prin comparatie, rate de patru ori mai mici inregistreaza Finlanda, Islanda, Luxemburg, Norvegia si Slovenia.

Impactul devastator al casatoriilor timpurii

Casatoria inainte de varsta de 18 ani reprezinta o incalcare a drepturilor copiilor si este ilegala intr-un numar tot mai mare de tari. Casatoria timpurie are consecinte devastatoare pentru viata unei fete, a carei copilarie se termina mult prea curand, prin intrarea fortata in perioada de maturitate si maternitate, inainte de a fi pregatita din punct de vedere fizic si mental.

Ele se simt adesea lipsite de putere si sunt private de dreptul la sanatate, educatie si siguranta. Casatoria timpurie ii afecteaza, de asemenea, si pe baieti, insa intr-o masura mult mai redusa decat in cazul fetelor.

In privinta acestui indicator, Romania nu a iesit din zona de risc, desi legislatia permite casatoria doar intre majori, copiilor mai mari de 16 ani fiindu-le permisa doar in cazuri exceptionale in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui si cu autorizarea din partea instantei de tutela.

Astfel, in Romania, 6,7% dintre adolescenti cu varsta intre 15 si 19 ani s-au casatorit. Doar Moldova (9,9%), Rusia (7,5%), Ucraina (6,4%), Albania (6,5), Belarus (7,5%) si Bulgaria (8,4%) inregistreaza valori apropiate. Media europeana este de aproximativ 2%. Surprinzator, tari din alte zone ale lumii confruntate cu multiple probleme economice si politice inregistreaza valori sub cea a Romaniei: Ghana (6,4%), Iordania (5,9%), Kazakhstan (4,6%), Mongolia (5,3%), Namibia (5,4%), Swaziland (4,3%) si Brazilia (3,9%).

Lipsa educatiei ca factor de mentinere a copiilor captivi in saracie

La indicatorul abandon scolar in ciclul primar si gimnazial, Romania ramane printre tarile care se confrunta in mod serios cu aceasta problema, cu un procent de 12,1, considerat ca fiind scazut prin raportarea la situatia globala, insa ingrijorator la nivel european.

Continuand comparatia cu statele europene, Romania este depasita doar de Moldova (17,9%) si Macedonia (13,1), celelalte state cu exceptia Maltei (10,4) situandu-se sub valoarea de 10 procente (Bulgaria - 8,6%, Ungaria - 5,3%, Ucraina - 2,7%, Finlanda- 2%, Spania - 0,7% etc.), se mai scrie in comunicatul citat.