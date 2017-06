Cozi enorme de masini la punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu

Aglomeratia a aparut in conditiile in care numerosi romani au ales sa plece in minivacanta de Rusalii spre statiuni din Bulgaria si Grecia.Conformt autoritatilor, tot astazi, in intervalul orar 09.00-20.00, coloane militare pentru exercitiul Noble Jump desfasurat pe teritoriile Bulgariei, Greciei si Romaniei se vor deplasa pe ruta Giurgiu-Bucuresti.Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera se asteapta intre 30 si 60 de minute pentru a trece spre Ruse. Aplicatia indica aceeasi situatie si la vama Ostrov-Silistra de langa Calarasi.MAI a transmis miercuri un comunicat de presa in care se afirma ca "in punctele de trecere a frontierei se va lucra la capacitate maxima avand in vedere ca se preconizeaza o crestere a valorilor de tranzit. Peste 1.300 de politisti de frontiera vor fi zilnic la datorie."Amintim si ca traficul pe podul Calafat - Vidin va fi complet oprit vineri in intervalul 14.00 si 15.00, pentru lucrari de intretinere si reparatie.