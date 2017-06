Infotrafic: Circulatia rutiera ar putea fi afectata temporar de deplasarea unor convoaie militare

Mai multe coloane militare se vor deplasa in perioada 1-4 iunie catre Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, judetul Brasov, unde se va desfasura exercitiul Noble Jump 2017 (NOJP17), astfel ca este posibil ca fluenta circulatiei rutiere sa fie afectata temporar pe diferite tronsoane ale unor drumuri, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, noteaza Agerpres.Potrivit sursei citate, coloanele militare se vor deplasa joi, in intervalul orar 9:00-20:00, pe ruta Giurgiu - Bucuresti (DN5); vineri, in intervalul orar 00:01-18:00, pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1) - Pitesti - Ramnicu-Valcea - Sibiu (DN7) - Vestem - Voila (DN1) - Cincu si in weekend pe alte tronsoane.Politistii le recomanda conducatorilor auto sa respecte indicatiile echipajelor de politie si de politie militara care vor asigura deplasarea acestor coloane.