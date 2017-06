Ziua internationala a copilului. Elevii si bugetarii intra in minivacanta de Rusalii

Sarbatorirea unei zile dedicate copilului a fost propusa in 1925, la Conferinta mondiala pentru bunastarea copiilor de la Geneva. Decizia instituirii unei zile pentru protectia copiilor a fost adoptata de catre Federatia Democratica Internationala a Femeilor, in cadrul unei sesiuni speciale din noiembrie 1949, desfasurata la Moscova.La 14 decembrie 1954, Adunarea Generala a ONU a adoptat Rezolutia nr. 836 pentru a proclama o Zi mondiala a copilului. Pornind de la convingerea ca trebuie acordata o atentie deosebita copiilor, care reprezinta generatia de maine, Adunarea a recomandat, cu acest prilej, ca incepand din 1956, in toate tarile sa fie instituita o Zi mondiala a copilului, pentru ca ea sa fie marcata "ca o zi a fraternitatii si intelegerii intre copiii de pretutindeni, a activitatilor dedicate promovarii idealurilor si obiectivelor Cartei si bunastarii copiilor din toata lumea, pentru intarirea si largirea eforturilor pe care Natiunile Unite le fac in favoarea copiilor din intreaga lume", potrivit www.un.org.Rezolutia recomanda guvernelor statelor membre sa instituie o astfel de zi, la data pe care o considerau de cuviinta, deci nu neaparat 1 iunie, data la care este sarbatorita in Romania. Organizatia Natiunilor Unite marcheaza aceasta zi la 20 noiembrie, data la care au fost adoptate Declaratia Drepturilor Copilului in 1959 si Conventia asupra Drepturilor Copilului, in 1989.La 16 noiembrie 2016, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care este modificat Codul muncii prin declararea zilei de 1 Iunie ¬ Ziua Copilului ca sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Astfel, in 2017, pentru prima data ziua de 1 iunie este nelucratoare. Camera Deputatilor a adoptat, in luna octombrie, legea prin care Ziua Copilului devine zi libera nelucratoare pentru romani.