Un profesor de la Universitatea 'Vasile Alecsandri" din Bacau a fost arestat la domiciliu pentru luare de mita

Un profesor de la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau a fost arestat la domiciliu, miercuri, pentru noua infractiuni de luare de mita, dupa ce ar fi primit diverse sume de bani de la studenti, masteranzi sau profesori din invatamantul preuniversitar pentru a-i ajuta la promovarea unor examene, relateaza News.ro Odata cu el, a fost retinuta si o studenta care a dat mita pentru promovarea examenului de licenta.





Tribunalul Bacau a emis un mandat de arest la domiciliu, pentru 30 de zile, pe numele profesorului universitar Costica Lupu, urmarit penal de procurori pentru noua infractiuni de luare de mita.





"Din coroborarea probelor administrate in cauza pana in prezent, s-a retinut ca, in perioada 4 aprilie - 30 mai 2017, inculpatul Lupu Costica, cadru didactic universitar la Universitatea Vasile Alecsandri Bacau, a primit diverse sume de bani si bunuri materiale de la mai multe persoane, respectiv studenti, masteranzi, cadre didactice din invatamantul preuniversitar, in vederea facilitarii obtinerii de catre acestea a unor rezultate satisfacatoare la examene, respectiv pentru obtinerea gradului I in invatamantul preuniversitar", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau.





Atat Costica Lupu, cat si o studenta de la Universitatea "Vasile Alecsandri" au fost retinuti, miercuri, de catre procurori, pentru luare, respectiv dare de mita. Femeia este acuzata ca i-a dat profesorului universitar, in 30 mai, suma de 1.450 de lei "in vederea facilitarii promovarii examenului de licenta". Procurorii au mers in instanta cu propunerea de arestare preventiva a lui Costica Lupu, judecatorii luand decizia arestului la domiciliu pentru profesorul universitar.