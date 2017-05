Reactia Primariei Bucuresti, dupa ce USR a depus o plangerea impotriva Gabrielei Firea pentru ca nu a pus pe ordinea de zi proiectele initiate de consilierii partidului: Intre primarul generalul si Consiliul General nu exista subordonare

Primarul general nu poate fi acuzat de abuz in serviciu pentru ca nu a pus pe ordinea de zi proiectele initiate de consilierii USR, pentru nu exista raport de subordonare intre primar si Consiliul General al municipiului Bucuresti, arata un comunicat presa al Primariei, potrivit News.ro. De asemenea, Primaria acuza consilierii "USR ca invoca motive administrative pentru a lansa atacuri politice".









"Intre Primarul General si Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu exista raport de subordonare, primarul nu poate fi acuzat de refuz nejustificat de a pune pe ordinea de zi proiectele USR, cu atat mai putin de abuz in serviciu", transmit reprezentantii Primariei Capitalei intr-un comunicat de presa, care arata ca proiectele consilierilor USR la care grupul face referire in plangerea depusa miercuri au fost inaintate directiilor de specialitate pentru intocmirea raportului. Doua dintre ele au primit raspuns negativ de la directii, unul s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 29 martie, dar a fost respins prin vot, iar pentru alte trei nu a fost intocmit inca un raport.





Totodata, comunicatul arata ca "USR invoca motive administrative pentru a lansa atacuri politice".





Partidul Uniunea Salvati Romania a depus miercuri o plangere penala impotriva primarului general, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, intrucat timp de mai multe luni a refuzat sa puna pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectele ce veneau din partea consilierilor USR, se arata intr-un comunicat emis de formatiunea politica.





"Conform Legii 215/2001, a administratiei publice locale, primarul are printre altele si atributii in privinta intocmirii ordinii de zi a sedintelor CGMB. Consilierii USR au solicitat in mod repetat introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi a sedintelor, i-au cerut primarului Firea si in scris sa motiveze acest refuz, insa fara rezultat. Mai mult decat atat, chiar si departamentele primariei, aflate in subordinea Gabrielei Firea, au intarziat mai mult decat cele 30 de zile prevazute de lege sa emita avizele necesare proiectelor propuse de USR. Aceste proiecte urmaresc eficientizarea activitatii spitalelor bucurestene, o imbunatatire a serviciului public de deszapezire, o rezolvare a situatiei cainilor fara pedigree din oras sau infiintarea unei comisii de imagine urbana in primarie. Unul singur dintre ele a fost introdus pe ordinea de zi dupa mai bine de trei luni de la depunere, si a fost respins de votul majoritatii PSD si ALDE. Considerand ca nu exista niciun motiv legal care sa justifice neluarea in seama a proiectelor, care ar aduce reale beneficii orasului si cetatenilor, Uniunea Salvati Romania a facut astazi plangere penala la adresa primarului general", se arata intr-un comunicat emis de USR.