ATSR: Greva generala va fi reluata dupa mini-vacanta de 1 iunie, daca proiectul bugetar pentru 2018 nu este trimis forurilor internationale asa cum a fost stabilit

Preşedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR), Gabriel Tudorache, a declarat miercuri seara ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dezinformeaza opinia publica cu privire la problemele financiare pe care le are ROMATSA, iar angajatii au fost linsati mediatic, dandu-se informatii false despre salariile acestora. Totodata, sindacalistul anunta ca greva generala va fi reluata dupa mini-vacanta de 1 iunie, daca proiectul bugetar pentru 2018 nu este trimis forurilor internationale asa cum a fost stabilit.





"Domnul ministru al transpot face declaratii care sunt contradictorii. A declarat ca la Romatsa nu exista probleme financiare si de faliment, dar declara ca va sustine schimbarea planului de performanta al ROMATSEI, sustine schimbarea bugetului. Aceste lucruri demonstreaza ca problema ROMATSEI exista, ca de fapt ROMATSA are o problema financiara” a afirmat intr-o declaratie de presa Gabriel Tudorache, care subliniaza ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dezinformeaza opinia publica cu privire la problemele ROMATSEI, pentru ca “nu vrea sa se afle cine sunt vinovatii pentru acest plan de management”.





Mai mult, potrivit liderului sindical, Razvan Cucu “afirma ca nu intelege de ce au facut oamenii greva daca au salariile pe care le au”, iar acest aspect “nu face decat sa continue linsajul mediatic” la care sunt supusi angajatii.

Tudorache sustine ca presa a informat eronat despre salariile mari si bunurile detinute de catre angajatii ROMATSA.





Acesta a anuntat ca in perioada 1-5 mai cat si in zilele imediat urmatoare vacantai nu vor avea loc alte greve, dar daca planul de buget stabilit miercuri nu este respectat angajatii vor relua greva generala.





“Am terminat proiectul bugetul pe 2018, a plecat deja catre Autoritatea Aeronautica Civila, urmeaza sa fie avizat si sa plece la Minister. In cazul in care vor aparea disfunctionalitati sau perturbatii in transmiterea documentelor catre forurile internationale, in mod cert dupa cele doua -trei zile de dupa vacanta, vom anunta greva generala din nou”, anunta Gabriel Tudorache, care afirma ca daca nu se tine de bugetul stabilit, falimentul ROMATSEI ar fi inevitabil.