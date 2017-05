Guvernul a aprobat un proiect de OUG care permite primarului Capitalei sa emita mai usor certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru imobilele din zonele de protecție a monumentelor și din perimetrele siturilor arheologice

Executarea lucrarilor de constructii pentru investitii ce se realizeaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si/sau care se realizeaza in extravilan;

Lcrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la:

Lucrari de modernizare, reabilitare, extindere de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si distributie pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii-inclusiv fibra optica, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti, precum si lucrari de modernizare si/sau reabilitare de strazi, care sunt in administrarea Consiliului General al municipiului Bucuresti.

Autorizatiile au fost anulate in instanta in baza unor expertize topografice care au determinat situarea imobilelor la o distanta diferita fata de monumentul istoric decat cea apreciata de autoritatile administratiei publice locale, instanta considerand ca autorizatia a fost emisa fara competenta, se mai arata in comunicat."In aceasta situatie, emiterea de autorizatii de construire fara competenta au creat o insecuritate juridica a investitiilor, fapt care a condus la refuzul autoritatilor de a mai emite aceste acte administrative. Ca urmare, s-au generat intarzieri in absorbtia de fonduri europene si pierderi la bugetele locale, nemaifiind incasate taxele de autorizare si nemaifiind promovate investitii care sa genereze locuri de munca si venituri bugetare", mai precizeaza Ministerul Dezvoltarii.Potrivit acestuia, modificarile erau necesare "intrucat s-a constatat ca se manifesta un blocaj functional la nivelul autoritatilor administratiilor publice locale ale municipiului Bucuresti in privinta emiterii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire pentru imobilele situate in zonele de protectie a monumentelor si in perimetrele siturilor arheologice clasate ca monument istoric, pentru 85% din suprafata Capitalei". "Aceasta situatie era cauzata de prevederile ambigue pe care le contine Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, in ceea ce priveste delimitarea zonelor de protectie a monumentelor (delimitarea realizata prin considerarea unei raze de 100 m de jur-imprejurul monumentului istoric, fara o delimitare topografica clara); conform aceleiasi legi, siturile arheologice clasate ca monument istoric nu sunt delimitate topografic, nefiind clara nici amplasarea acestora si, implicit, nici zona de protectie", mai sustine Ministerul Dezvoltarii.- cladiri, constructii sau parti din constructii impreuna cu instalatiile, componentele artistice, parte integranta din acestea, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum si alte constructii, identificate in cadrul aceluiasi imobil, clasate individual ca monument potrivit legii 422/2001;- imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, amplasate in zone construite protejate stabilite potrivit legii;- cladiri cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;- imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, cuprinse in parcelarile incluse in Lista monumentelor istorice.