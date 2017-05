Primii militari polonezi sosesc la Craiova pentru a se alatura brigazii multinationale NATO din Romania

"Esalonul precursor polonez, format din 48 de militari si 18 mijloace tehnice, va ajunge la Craiova pe 1 iunie, dupa ce va intra in Romania pe la punctul de trecere al frontierei Nadlac. Polonia participa cu un contingent format din 230 de militari si 47 de mijloace tehnice in compunerea Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din cadrul Brigazii Multinationale SUD EST", anunta MApN."Ceilalti militarii polonezi vor sosi in Romania in urmatoarele saptamani, materializand astfel angajamentele asumate de catre Romania si Polonia in cadrul sumitului NATO de la Varsovia", potrivit Ministerului. "Militarii polonezi se vor instrui în comun cu militarii Brigăzii Multinaţionale SUD EST, în cadrul prezenţei aliate întărite pe flancul de est (tailored Forward Presence)", anunta MApN. Polskie Radio noteaza ca militarii trimisi in Romania fac parte din Brigada 17 Mecanizata si vor ajunge in tara noastra, printre altele, cu transportoare blindate Rosomak, o varianta construita in Polonia a transportorului finlandez Patria AMV.In schimb, in luna martie, Romania a trimis in Polonia 120 de militari si tunuri anti-aeriene Oerlikon de 2X35 mm care s-au alaturat unui batalion multinational NATO condus de catre Statele Unite.