Hans Klemm l-a vizitat pe patriarhul Daniel. Ambasadorul Statelor Unite i-a multumit pentru sprijinul moral in continuarea luptei impotriva coruptiei

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, i-a multumit miercuri patriarhului Daniel, pentru sprijinul moral in continuarea luptei impotriva coruptiei in Romania si a apreciat progresele realizate pana in prezent, in cadrul unei vizite la resedinta patriarhala.









"Domnul Hans Klemm a multumit pentru primire si a mentionat faptul ca in timpul sederii sale in Romania a vizitat mai multe manastiri si biserici, precum Putna, Agafton, Curtea de Arges, ceea ce l-a ajutat in cunoasterea mai profunda a realitatilor romanesti.

De asemenea, domnul Ambasador a multumit Patriarhului Romaniei pentru punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Romane in legatura cu sprijinul moral in continuarea luptei impotriva coruptiei in Romania si a apreciat progresele realizate pana in prezent", arata un comunicat al Patriarhiei Romane.





Potrivit documentului, patriarhul Daniel ar fi spus ca Biserica isi implineste vocatia de a fi un factor de echilibru si de pace in societate si cheama "permanent la dialog si coresponsabilitate in pastrarea si promovarea binelui comun in societate si in relatiile dintre diferitele culte, cu respectul reciproc al identitatii etnice si religioase".