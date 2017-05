Profesorii ar putea intra in greva generala de pe 12 iunie. Sindicat: Oamenii sunt nemultumiti de grila de salarizare

Profesorii ar putea demara o greva generala incepand cu 12 iunie, nemultumiti fiind de actuala grila de salarizare, a anuntat presedintele Federatiei Sindicale din invatamant (FSLI), Simion Hancescu. Potrivit acestuia, membrii de sindicat vor fi consultati in perioada 6-9 iunie, daca greva generala ar trebui pornita sau nu.





Presedintele FSLI, Simion Hancescu, sustine ca profesorii sunt nemultumiti de grila de salarizare intrucat profesorii, salriati cu studii superioare, ar urma in cativa ani sa aiba venituri mai mici decat salariatii cu studii medii, daca s-ar respecta actuala grila de salarizare.





“Este foarte posibil sa demaram o greva generala, oamenii sunt extrem de nemultumiti de grila de salarizare, pentru ca pozitionarea in grila care este foarte joasa. In urmatorii cinci ani, un profesor ar ajunge la un salariu de 6.800 de lei, in conditiile in care salariile celor cu studii medii depasesc acest nivel in alte domenii. Daca ar fi o ierarhizare corecta, nu stiu daca e bine ca un profesor sa fie sub un salariat cu studii medii”, a declarat pentru Hotnews presedintele FSLI.





Membrii de sindicat vor fi consultati in perioada 6-9 iunie, daca vor sau nu sa intre in greva.