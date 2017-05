Rusia a declarat persona non grata cinci diplomati moldoveni

Potrivit comunicatului de presa al Ministerului de Externe de la Moscova, ministrul-consilier pe politica de la Ambasada R.Moldova, Nicolae Miinea, a fost invitat pentru a primi nota care vine ca raspuns la expulzarea celor cinci diplomati rusi din Moldova. Astfel, cinci diplomati moldoveni au fost declarati persona non grata. In decurs de 72 de ore, ei trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse.Rusia si-a exprimat speranta ca autoritatile de la Chisinau vor constientiza cat de nepotrivite si distructive sunt astfel de actiuni in relatie cu Federatia Rusa. Diplomatia de la Moscova noteaza ca masurile intreprinse de R.Moldova vin in contradictie cu principiile de parteneriat si incredere reciproca.Cinci diplomati rusi au fost declarati, luni, persona non grata in Republica Moldova.