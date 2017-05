Cine va face parte din comisia care va inventaria documentele din arhiva SIPA: Doi angajati ai Ministerului Justitiei, doi ai Secretariatului General al Guvernului si unul de la Administratia Nationala a Penitenciarelor

Comisia va avea, de asemenea, 3 membri supleanti - cate unul de la Ministerul Justitiei, Secretariatul General al Guvernului si Administratia Nationala a Penitenciarelor. Acestora li se vor adauga inca 2 secretari care vor asigura activitatea administrativa a comisiei.Propunerile pentru constituirea comisiei urmeaza sa fie facute in termen de 5 zile dupa publicarea Hotararii de Guvern in Monitorul Oficial.Ministrul Justitiei a explicat ca, pe parcursul urmatorilor 3 ani, cat va dura inventarierea si predarea catre institutiile competente a documentelor din arhiva, orice persoana sau entitate va avea acces la informatiile de interes public din arhiva SIPA, cu exceptia inscrisurilor care tin de viata privata si a secretelor de stat."Astazi a fost aprobata Hotararea de Guvern care prevede decescretizarea celor doua rapoarte intocmite de ministrul Justitiei in 2008, unul dintre rapoarte avand si o anexa. Intrebarea care se pune: de ce la momentul cand am desecretizat lista celor care au vizitat arhiva nu i-am cuprins pe toti? Pentru o buna parte dintre dansii, numele lor se afla in rapoartele secrete pana la aprobarea acestei HG. HG prevede si desecretizarea arhivei SIPA, nu numai rapoartele din 2008. Intram in fondul problemei, cu bunele si cu relele pe care arhiva le poate contine Noi nu stim daca sunt sau nu secrete de stat acolo, personal cred ca da. Dar nu putem da arhiva pe mana cuiva care nu are certificat ORNISS", a anuntat ministrul Tudorel Toader, la finalul sedintei de Guvern.Tudorel Toader a explicat ca viitoarea comisie va avea un termen de 3 ani de zile, timp in care arhiva trebuie desfiintata - "acolo sa nu mai fie urma de document SIPA. Peste 3 ani de zile acolo sa fie un spatiu gol, pe care eventual sa scrie pe usa "."In arhiva comisia va gasi documente,. Respectand dreptul la viata privata, acelea nu vor fi facute publice, insa persoanele vizate pot solicita in scris comisiei sa aiba acces.A doua categorie de informatii care pot fi gasite:care lucreaza la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Ei vor putea sa isi dovedeasca astfel vechimea si drepturile, sunt documente tehnice, care vor fi transferate ANP.pot fi gasite in arhiva. Secretele de serviciu pot fi declasificate prin Ordin al ministrului Justitiei. Cele care continvor fi trimise la Ministerul Public, care va proceda potrivit competentelor pe care le are.Pot fi gasite si, la care poate avea acces orice persoana sau entitate.vor urma regimul legal pe care il au secretele de stat."Tudorel Toader a respins si acuzatiile din spatiul public privind o presupusa lipsa de transparenta in adoptarea HG de miercuri, aratand ca "Anul trecut, in 2016, pe data de 25 iulie, proiectul de HG pentru desecretizarea arhivei SIPA a fost postat pe site-ul MJ, unde se afla si in prezent. Problema transparentei decizionale e indeplinita mult peste cerintele minimale. In legatura cu acest proiect de HG avem toate punctele de vedere transmise de CSM, Ministerul Public, Asociatia Magistratilor, UNJR, Asociatia Procurorilor din Romania. Am toate punctele de vedere pe care reprezentantii asociatiilor le-au transmis MJ. Afirmatiile publice privind lipsa de transparenta sunt evident lipsite de fundament."