Avocatul Catalin Dancu, aparatorul multor politicieni si oameni de afaceri controversati, va fi noul consul general al Romaniei la New York

Catalin Dancu, cunoscut ca avocat care a aparat multi politicieni si oameni de afaceri cu probleme penale, a fost numit consul general al Romaniei la New York, potrivit unei hotarari a Guvernului. Numirea a fost confirmata de Alina Petrescu, purtator de cuvant al Guvernului. Numele lui Dancu a mai fost vehiculat si in toamna lui 2014 pentru functia de consul la New York, insa informatiile de atunci nu au fost confirmate.Catalin Dancu a reprezentat, in calitate de avocat, mai multi politicieni controversati, printre acestia aflandu-se fostul primar al Constantei Radu Mazare si fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu. De asemenea, a fost avocatul lui Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu.Potrivit unui interviu publicat pe, Catalin Dancu a mai aparat persoane precum Dinu Patriciu, Dorin Marian, Catalin Harnagea, Sorin Rosca Stanescu, generalul Mihai Pacepa, Radu Moraru, George Becali si Dumitru Sechelariu.Fostul consul general la New York, Ioana Gabriela Costache, a fost numita consul general la Montreal.