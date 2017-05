Martor despre modul in care Marian Vanghelie ar fi primit bunuri in dosarul in care este judecat pentru luare de mita: Fostul primar a ales mai multe ceasuri scumpe care au fost platite de altii

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, ar fi ales in perioada 2008-2010 cinci ceasuri care au fost platite de Marin Dumitru, patronul firmei care avea contracte cu Primaria, dar si de Mircea-Sorin Niculae, acuzat de infractiuni de complicitate la luare de mita si spalare de bani, a declarat directorul magazinului de ceasuri de unde au fost achizitionate accesoriile, potrivit News.ro. Detaliile vin in dosarul in care Vanghelie este judecat pentru abuz in serviciu, luare de mita si spalare de bani.





Laurentiu Garjoaba le-a spus magistratilor ca in 2008 fostul primar al Sectorului 5 a venit la el la magazin si a ales doua ceasuri care, in aceeasi zi, au fost achitate de Marin Dumitru, omul de afaceri care avea mai multe contracte de anvelopare a blocurilor din Sectorul 5.





"Lucram la o firma ca director magazin de ceasuri si bijuterii. A venit Marian Vanghelie in 2008 si a ales doua ceasuri pe care ne-a rugat sa i le retinem, urmand ca sa vina altcineva sa le cumpere. Mi-a spus ca persoana care va veni sa le ridice le va achita. Valoarea acestora era peste medie. Pana atunci nu-l cunoscusem pe Vanghelie. In aceeasi zi, a venit un domn Marin, care mi-a zis ca doreste sa achite ceasurile rezervate de Vanghelie. Era vorba de un ceas Vacheron Constantin si unul Cartier. Pretul era de 157.000 de lei", a aratat martorul.









Directorul magazinului a mai spus ca Marian Vanghelie a mai venit la cumparaturi in 2009 si in 2010.





"In 2009 a venit si a mai ales unul sau doua ceasuri. A venit insotit de Mircea Nicolae Sorin, cu care mi-a facut cunostinta. Mai tarziu a venit Mircea Sorin Nicolae si a achitat cele doua ceasuri. Suma totala a fost de 212.800 de lei. A venit si in 2010 si a ales un ceas Cartier, de o valoare mai mare. A venit insotit de Mircea Nicolae Sorin. A platit Nicolae mai tarziu, in aceeasi zi, cand a si ridicat ceasul. Valoarea acestuia era de 83.600 de lei", a continuat martorul.

Intrebat de judecator daca pe certificatul de garantie nu trebuia trecut numele cumparatorului, directorul de magazin a aratat ca acest lucru nu este obligatoriu si ca achizitiile din 2009 si 2010 ale fostului primar au fost inregistrate pe facturi emise pe numele lui Marin Dumitru.





La urmatorul termen, din 28 iunie, va fi citat Mircea Geoana, cel la care au ajuns doua dintre ceasurile alese de Marian Vanghelie, fostul presedinte al PSD urmand sa fie citat la noua adresa obtinuta de la Evidenta Populatiei.

Tot atunci, va fi citat cu mandat de aducere Cristian Bogdan Georgescu, martor care a cerut sa fie audiat alta data deoarece nu se poate deplasa la instanta la termenul de miercuri.





In rechizitoriul intocmit in 2015, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt (potrivit comunicatului DNA):

In perioada 2006 - 2014, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, in calitate de primar al Sectorului 5 din Bucuresti, ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin si partial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat si primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite in cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentand un "comision" de 20% din incasari).





Aceste foloase au fost pretinse si primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-si exercita atributiile de serviciu atat in vederea atribuirii de catre Primaria Sectorului 5 si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achizitii publice firmelor controlate de omul de afaceri cat si pentru a dispune efectuarea platii lucrarilor aferente acestor contracte (valoarea totala a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei).





Concret, foloasele necuvenite solicitate si primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel de la inculpatul Dumitru Marin au constat, in principal, in:

1) predarea de sume de bani lichizi,

2) incheierea si executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic, cu societati comerciale controlate de catre inculpatul Vanghelie Marian-Daniel ori in legatura cu care acesta avea un interes personal,

3) cedarea partilor sociale si, implicit, a patrimoniului - unei societati comerciale catre persoane indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

4) transferul dreptului de proprietate asupra a doua vile catre o persoana indicata de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

5) achitarea cheltuielilor prilejuite de campaniile electorale,

6) oferirea de bunuri de valoare (ceasuri);

7) incheierea de contracte de sponsorizare cu Primaria Sectorului 5 Bucuresti, in vederea sustinerii financiare a organizarii unor manifestari publice aducatoare de capital electoral pentru inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

8) achitarea de sume de bani unor persoane care au intocmit liste cu semnaturi pentru sustinerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare,

9) suportarea costurilor unor lucrari de renovare la obiective indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

10) suportarea costurilor de renovare ale unor magazine apartinand unei societati comerciale, controlata de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

11) achitarea costurilor aferente unor petreceri private.