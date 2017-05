Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor, Dana Girbovan, ii cere premierului Grindeanu sa nu aprobe desecretizarea arhivei SIPA

"Este inadmisibil ca un asemenea act normativ sa fie emis de guvern, la propunerea ministrului justitiei, cu o totala lipsa de transparenta. Solicit inca odata Guvernului sa revina asupra acestei hotarari si sa o supuna dezbaterii publice inainte de a o publica", adauga presedintele UNJR.Dana Girbovan sustine ca "Precedentul ministru al Justitiei Raluca Pruna a mintit opinia publica cand a spus ca din 2006 nu s-a intrat in aceasta arhiva. Tot ea a spus ca anumite documente cu vor fi transmise la servicii, ceea ce este inadmisibil.""Ministrul Justitiei Tudorel Toader trebuie sa faca publice - asa cum a promis - toate rapoartele, ordinele, procesele verbale si orice alte inscrisuri exista cu privire la aceasta arhiva. De peste 12 ani s-a mintit public in legatura cu aceasta arhiva si toti romanii trebuie sa stie adevarul in legatura cu ea. Dupa ce aflam ce s-a intamplat in toti acesti ani cu aceasta arhiva vom discuta despre ce sa facem cu ea", incheie presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor.Guvernul a pus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de Hotarare privind desecretizarea arhivei SIPA, a anuntat premierul Sorin Grindeanu. Acesta a precizat ca proiectul va fi adoptat chiar astazi (miercuri - n.red.).