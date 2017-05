Accidentul de la Balea, produs de o defectiune tehnica si de o eroare umana

Accidentul produs duminica la Balea, in care au fost raniti cinci adulti si un copil dupa ce doua telecabine s-au lovit cu putere de peron, a fost produs de o defectiune tehnica a sistemului care opereaza instalatia, dar si de o eroare umana, arata concluziile specialistilor ISCIR, relateaza News.ro.





"ISCIR ne-a facut doar o informare in care ne-a spus foarte clar ca au fost doua probleme acolo - una de natura tehnica, defectiune la calculatorul de proces al instalatiei, si a doua de natura umana", a anuntat prefectul de Sibiu, Lucian Radu, miercuri, intr-o conferinta de presa.





Potrivit acestuia, la randul lor, inspectorii OPC au dispus o amenda de 5.000 de lei si oprirea temporara a instalatiei.





"Nu s-a stabilit un termen exact in ceea ce priveste perioada de timp in care telecabina va fi inchisa. Ce va pot spune e ca este sistata functionarea, o institutie (OPC) a dat deja amenzi contraventionale, undeva la 5.000 de lei si a dispus oprirea instalatiei", a mai spus prefectul de Sibiu.





La randul sau, inspectorul sef adjunct al ITM Sibiu, Remus Furtuna, a precizat ca nu s-au descoperit nereguli la firma are opereaza instalatia de telecabina de la Balea.





"Noi ne-am deplasat la fata locului in ziua producerii evenimentului si imediat a fost deschis un control care are ca scop verificarea anumitor aspecte de securitate si sanatate in munca si care ar avea tangenta cu evenimentul produs. Noi ne-am concentrat atentia, in primul rand, pe modul in care s-a efectuat instruirea cu privire la securitate si sanatate in munca, existenta evaluarii de risc, a planului de prevenire si protectie, fisele de aptitudine si existenta instructiunilor de securitate sanatate. Noi inca nu am inchis acest control. Pot sa va spun ca nu au deficiente pana acum cu privire la problemele pe care le-am amintit anterior", a declarat Remus Furtuna.





Potrivit acestuia, au mai existat accidente la instalatia de telecabina din Muntii Fagaras, in general accidente de munca in care au fost implicati angajatii firmei, dar nu s-au gasit probleme majore in urma controalelor.





Cele doua telecabine care fac legatura intre Balea Cascada si Balea Lac au intrat, duminica, cu viteza in statii si lovindu-se de parapeti.





In urma accidentului, cinci adulti si un copil au fost raniti si au fost transportati la spitale din Sibiu, iar alte 32 de persoane au fost coborate de la Balea Lac cu masini de interventie, intrucat telecabina este momentan singurul mijloc de transport cu care se poate ajunge la Balea Lac in aceasta perioada a anului cand Transfagarasanul este inca acoperit de zapada.





Procurorii au deschis in acest caz un dosar penal pentru vatamare corporala.