Guvernul va aproba astazi desecretizarea arhivei SIPA

Guvernul a pus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de Hotarare privind secretizarea arhivei SIPA, a anuntat premierul Sorin Grindeanu. Acesta a precizat ca proiectul va fi adoptat chiar astazi (n.red. miercuri). La randul sau, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca documentele din arhiva SIPA vor fi impartite pe categorii de informatii: cele privind viata privata, cele privind secrete de serviciu, cele privind informatii din sistemul din penitenziare si cele privind posibile infractiuni."E un lucru despre care s-a tot vorbit. Astazi adoptam Hotarare de Guvern", a spus Grindeanu. Ministrul justitiei a precizat ca proiectul de HG are toate avizele necesare."Propunem prin Hotarare de Guvern, desecretizarea arhivei SIPA si a celor doua rapoarte intocmite de catre comisiile care au lucrat in arhiva, in 2008, rapoarte care au fost secretizate. Unul dintre ele are si o anexa (...) Le vom trata in mod adecvat: informatiile cu privire la viata privata, informatiile avand caracterul de secret de serviciu, cele privind activitatea functionarilor din penitenciare, cele privind posibile infractiuni continute in respectivele inscrisuri", a mai afirmat Tudorel Toader.Ministrul justitiei a precizat ca inventarul dosarelor va fi definitivat intr-o perioada de trei ani, de catre o comisie formata din cinci persoane. Apoi, informatiile vor fi comunicate, respectandu-se regimul fiecarei categorii de informatii, "inclusiv catre Ministerul Public, catre media, catre orice persoana, entitate fizica sau juridica interesata", a precizat ministrul.