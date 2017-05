Autorul jafului de la o sucursala din Bucuresti a Bancii Romanesti a fost prins. Barbatul a pierdut la ruleta 22.000 de lei din suma furata

Politistii mai spun ca barbatul, in varsta de 27 de ani, a fost gasit la o locuinta din sectorul 4, tot acolo fiind descoperita si mare parte din suma in valuta furata de la banca, reprezentand aproximativ 70%.Potrivit Politiei, tanarul a pierdut la ruleta aproximativ 22.000 de lei din suma furata. Barbatul, care nu are antecedente penale, a intrat in toaleta unui centru comercial imediat dupa jaf, unde s-a barbierit si si-a schimbat hainele, apoi a plecat acasa, dupa care a mers la cazinoul unde a pierdut o parte din bani.Politistii spun ca barbatul si-a pregatit din timp jaful, folosind o masina pentru a fugi de la fata locului.Tanarul va fi dus la sediul Serbviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei pentru audieri.