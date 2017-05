Proiectul "Ministru pentru o zi": 16 liceeni vor asista la sedinta de Guvern de miercuri

Consiliul National al Elevilor a selectat 16 liceeni din mai multe judete, pentru a petrece o zi alaturi de ministrii din Guvernul Romaniei si pentru a asista la toate activitatile desfasurate de ministru, pe modelul job shadowing, unde activitatea elevului-ministru va fi in oglinda cu activitatea ministrului, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Cei 16 liceeni vor asista la sedinta de guvern de miercuri, vor participa la evenimentul "Ziua portilor deschise", organizat de Ministerul Afacerilor Interne, vor vizita Academia Militara si Muzeul Militar si vor participa la o sesiune de semnat documente, organizata de Ministerul de Justitie.Proiectul "Ministru pentru o zi" este un exercitiu civic prin care Guvernul Romaniei isi doreste sa incurajeze cultura participativa a tinerilor, sa promoveze valorile si principiile democratice si sa aduca administratia publica mai aproape de cetateni (...)Proiectul isi propune sa antreneze simtul civic al elevilor, sa le faca cunoscut modul in care functioneaza administratia publica centrala si sa le ofere ocazia de a contribui direct cu idei pentru eficientizarea administratiei publice centrale", se mai precizeaza in comunicat.Aflat la a treia editie, proiectul este realizat de Guvernul Romaniei, prin Secretariatul General al Guvernului, in parteneriat cu Consiliul National al Elevilor, for reprezentativ al elevilor si for consultativ pentru Ministerul Educatiei Nationale.