Asociatia Europeana a Drepturilor Omului atrage atentia asupra initiativei de modificare a Constitutiei din Romania si cere un efort la nivel european pentru "limitarea efectelor militantilor religiosi ultraconservatori"

Asociatia Europeana a Drepturilor Omului (AEDO) a publicat marti un comunicat de presa cu privire la nerespectarea drepturilor civile in Romania, in urma initiativei de redefinire a casatoriei drept uniunea dintre un barbat si o femeie, in Constitutie.Comunicatul reaminteste de initiativa cetateneasca cu privire la redefinirea casatoriei, care va fi supusa din nou la vot in luna iunie, in Senat, dupa ce luna aceasta a trecut de Camera Deputatilor.Date fiind ratele mari de violenta impotriva persoanelor din comunitatea LGBT si a persoanelor de sex feminin, precum si accesul inegal la programele de educatie sexuala, AEDO indeamna institutiile europene sa limiteze efectele militantilor religiosi ultraconservatori asupra statului democratic si a drepturilor omului.AEDO face apel la institutiile europene pentru a chestiona politicienii romani in legatura cu angajamentele lor democratice, manifestandu-si totodata regretul cu privire la vulnerabilitatea acestora in fata "presiunilor gruparilor extremiste".