Cercetatorii din Asociatia Ad Astra indeamna la boicotarea evaluarii proiectelor nationale de cercetare

Utilizarea preponderenta a evaluatorilor internationali in toate competitiile nationale de proiecte;

Consolidarea bazei de experti evaluatori deja constituita la nivelul UEFISCDI, prin folosirea exclusiva a criteriilor de selectie aferente competitiei PCE (Proiecte de Cercetare Exploratorie) 2016, conform Anexei 2 a Pachetului de Informatii, aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9251/27.05.2016."

Intr-un comunicat de presa difuzat marti, Ad Astra aminteste ca a atras pana acum atentia ca "Articolul 4(3) al Actului aditional nr. 10/2017 din 27.03.2017 incheiat intre MCI si UEFISCDI introduce in mod explicit si deliberat o preferinta nationala in privinta evaluatorilor, precum si criterii ierarhice de selectie, in contradictie cu Strategia Nationala de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020, care prevede ca obiectiv specific ``Sustinerea aspiratiei catre excelenta in cercetarea la frontiera cunoasterii prin internationalizarea cercetarii din Romania, evaluare internationala [...]``"."Aceste prevederi noi sunt perfect anti-stiintifice si, dupa stiinta noastra, nu isi gasesc echivalent niciunde in tarile dezvoltate stiintific. Ne exprimam dezacordul profund in privinta acestor modificari si cerem pastrarea sistemului de selectie a evaluatorilor utilizat in perioada 2011-2016", arata Asociatia Ad Astra intr-un comunicat remis la inceputul lunii mai."In completarea celor de mai sus, constatam ca MCI introduce o piedica in plus ( vezi adresa 34399/10.05.2017 ) in utilizarea evaluatorilor internationali precum si limitarea accesului la proiecte a evaluatorilor nationali. Prin adresa antementionata", explica Ad Astra.Membrii Asociatiei Ad Astra solicita astfel Ministerului Cercetarii si Inovarii "anularea prevederilor de mai sus si revenirea la bunele practici din domeniu, prin:





Reamintim ca ministrul Cercetarii, Serban Valeca, a schimbat din temelii componenta a patru institutii esentiale in domeniu: au fost scosi toti cercetatorii romani de la universitati straine, au fost scosi multi reprezentanti ai marilor universitati romanesti, iar in noile consilii si-au gasit locul un cercetat penal, un consilier local PSD, sindicalisti si sinecuristi din diverse academii.



HotNews.ro a aratat de asemenea ca acelasi ministru a instituit un embargo pentru evaluatori straini si a impus utilizarea aproape exclusiva a evaluatorilor romani in proiectele de cercetare in valoare de 873 de milioane de lei.