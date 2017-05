CCR declara neconstitutionala o sintagma care impune un prag valoric in Codul de procedura civila

"Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului XVIII alineatul 2 din Legea numarul 2/2013, potrivit caruia: 'In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv nu sunt supuse recursului hotararile pronuntate in cererile prevazute la articolul 94 punctul 1 litera a)-i) din Legea numarul 134/ 2010 privind Codul de procedura civila, republicata, in cele privind navigatia civila si activitatea in porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, in materie de expropriere, in cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, in aceste procese nu sunt supuse recursului hotararile date de instantele de apel in cazurile in care legea prevede ca hotararile de prima instanta sunt supuse numai apelului", se arata intre-un comunicat al CCR transmis, marti.Potrivit sursei citate, in urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma 'precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv', cuprinsa in art. XVIII alineatul 2 din Legea numarul 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr.134/ 2010 privind Codul de procedura civila, este neconstitutionala."In argumentarea solutiei de admitere pronuntate, Curtea a retinut incalcarea principiului egalitatii in drepturi, rezultata din faptul ca alegerea criteriului valoric - chiar daca vizeaza in mod direct si nemijlocit cererea, si nu o persoana sau un grup de persoane, se repercuteaza asupra situatiei persoanei. Prin urmare, in conditiile acceptarii acestui prag valoric, cetatenii nu mai sunt egali in exercitarea dreptului lor de acces la calea extraordinara de atac, parte componenta a dreptului la un proces echitabil, incalcandu-se, astfel, articolului 16 alineatul 1 si articolul 21 alineatul 3 din Constitutie", se mentioneaza in comunicat.CCR a mai aratat ca dispozitiile legale criticate introduc o dubla masura in privinta evaluarii legalitatii hotararilor judecatoresti, legiuitorul acceptand tacit ca instanta suprema isi exercita rolul de unificare a jurisprudentei numai in anumite situatii, atunci cand cererile evaluabile in bani au o anumita valoare, ceea ce este contrar articolului 126 alineatul 3 din Constitutie.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtii de Apel Brasov- Sectia civila.