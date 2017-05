Masuri dure ale Ministerului Educatiei dupa scandalul de la Universitatea Brancusi din Targu Jiu: monitorizare speciala pentru 16 luni, amenintari cu suspendarea examenelor de admitere

Universitatea din Targu Jiu trebuie ca, pana la 30 septembrie 2018, sa rezolve toate problemele ridicate de controlul ministerului in aceasta primavara. Ele se refera la managementul institutiei, auditarea economica a universitatii, profesionalismul profesorilor etc.Ordinul de ministru arata ca, daca Universitatea Brancusi nu va lua masurile cerute, vor fi interzise admiterea la facultatile sale si examenele de absolvire.Reamintim ca in aceasta primavara Universitatea Constantin Brancusi a fost afectata de un scandal major: presedintele Senatului Universitatii, Adrian Gorun, a demis-o pe Luminita Popescu, rectorul universitatii. Luminita Popescu a declarat la acel moment ca Adrian Gorun ar fi vrut sa se razbune pentru ca nu a reusit sa-l impuna pe fiul sau in functia de prorector . In replica la controlul de la minister, Adrian Gorun a declarat ca raportul a fost realizat de " analfabeti ".