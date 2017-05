Sorin Grindeanu, despre fuga lui Sebastian Ghita: E clar ca a fost o neindeplinire a atributiilor de serviciu, o disfunctionalitate

"Nu doar Sebastian Ghita a reusit sa iasa din tara. Nu stiu daca e cel mai recent caz, dar sigur e cel mai cunoscut. Asta e o treaba a indeplinirii atributiilor de serviciu si e clar ca a fost o neindeplinire, nu cred ca doar din partea Politiei de Frontiera, ca sa fim corecti. Nu am intrebat astazi cum a iesit Sebastian Ghita din tara. Probabil ca au fost mai multe institutii care puteau sa aiba grija sa nu iasa unul sau altul din tara. Cred. Dar e clar ca a fost o disfunctionalitate si atunci si in alte dati, disfunctionalitate pe care cei de la Politia de Frontiera, daca vorbim doar de cei de la Ministerul de Interne, trebuie sa si-o regleze, ca sa nu mai avem cazuri de acest tip. Asteptam raportul comisiei", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.Premierul nu a dorit sa comenteze sentinta data in Serbia de a-l elibera pe Sebastian Ghita, spunand ca nu poate comenta sentinte din alta tara. "Nu pot comenta sentinte din alta tara si cred ca nici domnul ministru al Justitiei din Romania nu este in masura sa comenteze sentinte din alta tara. Sigur ca ne asteptam sa avem procedurile mai rapide, avand in vedere toate acuzatiile pe care statul roman le are la adresa domnului Ghita, dar acea sentinta din Serbia nu ma puneti pe mine sau pe domnul ministru al Justitiei sa o comentez, ca nu e normal", a subliniat Grindeanu.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat vineri pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro.Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul. Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie, iar ulterior a fost plasat in arest preventiv. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.In 19 mai, Ghita a fost fost audiat la Curtea Suprema din Belgrad ca urmare a cererii de extradare formulata de autoritatile romane, el aratand ca se opune extradarii si invocand persecutii politice. Avocatul sau a solicitat ca masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.